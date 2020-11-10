Kartal'da atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Yunus Mahallesi Karaca Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.