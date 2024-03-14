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Güncel
AA 14.03.2024 14:49

"Narko Tır" Çanakkale'de vatandaşların ziyaretine açıldı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Çanakkale'ye getirilen "Narko Tır" ziyarete açıldı.

"Narko Tır" Çanakkale'de vatandaşların ziyaretine açıldı

İskele Meydanı'nda, uyuşturucunun zararları, kullanıcıların fiziksel değişimleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin vücutta yaptığı etki ve değişimlerin elektronik ortamda ve dokunmatik bilgisayarlar kullanılarak aktarıldığı tırda ziyaretçilere zararlı maddelerin insanlara verdiği hasar anlatılıyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile tırı ziyaret ederek bilgi aldı.

Vali Aktaş, gazetecilere, madde kullanımının insanın hayatını söndüren bir etken olduğunu söyledi.

En basiti sigarada bile bırakmak ve ondan kurtulmak için insanları zorlayan hususlar bulunduğunu hatırlatan Aktaş, "Bu maddeleri bırakmak ve onların tedavisini yapmak çok çok daha zor. O yüzden ilkinden bir şey olmaz demiyoruz, ilki de öldürür diyoruz. Tüm gençlerimizin, insanlarımızın, vatandaşlarımızın bu tehlikeli maddelerden uzak durmasını istiyoruz, arzu ediyoruz. Bu anlamda da biz anne babalara, ailelere de büyük görevler düşüyor çocuklarımızın, gençlerimizin bu uyuşturucu bataklığına düşmemesi için çok dikkatli olmamız lazım. Onlarda gördüğümüz en ufak bir değişikliği, en ufak olumsuz durumda gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Narko Tır, 17 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

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