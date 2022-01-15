Nallıhan'da edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Nasuhpaşa Mahallesinde kaçak alkol üretimi ihbarı alan polis ekipleri, S.Ö’nün evine operasyon düzenledi.

Nallıhan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, şüphelinin evinde yapılan aramada 43 adet 5 litrelik etil alkol bidonu, 53 adet 0,5 litrelik pet şişe, 4 adet absolut votka şişesi, 10 adet malt aroma verici şişesi, 1 adet rakı kiti, 1 adet anason yağı şişesi, 1 adet 10 litrelik etil alkol dolu bidon, 1 adet votka dolu 5 litrelik şişe, 1 adet içerisinde kaçak viski olan 5 litrelik plastik şişe ele geçirildi.

Sahte ve kaçak alkollü içecek yapımında kullanılan malzemeler ile litrelerce kaçak alkole el konulurken, şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.