Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nallıhan'da kaçak içki operasyonu düzenledi
[Fotoğraf: AA]
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde polisin düzenlediği kaçak ve sahte alkollü içki operasyonunda içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Nallıhan'da edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Nasuhpaşa Mahallesinde kaçak alkol üretimi ihbarı alan polis ekipleri, S.Ö’nün evine operasyon düzenledi.
Nallıhan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, şüphelinin evinde yapılan aramada 43 adet 5 litrelik etil alkol bidonu, 53 adet 0,5 litrelik pet şişe, 4 adet absolut votka şişesi, 10 adet malt aroma verici şişesi, 1 adet rakı kiti, 1 adet anason yağı şişesi, 1 adet 10 litrelik etil alkol dolu bidon, 1 adet votka dolu 5 litrelik şişe, 1 adet içerisinde kaçak viski olan 5 litrelik plastik şişe ele geçirildi.
Sahte ve kaçak alkollü içecek yapımında kullanılan malzemeler ile litrelerce kaçak alkole el konulurken, şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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