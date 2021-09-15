Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'taki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan" kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 139,06 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Etiketler: Muş Uyuşturucu Narkotik
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