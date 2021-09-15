Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi yakaladı.
Polisler, 19 cep telefonu, harici bellek, dizüstü bilgisayar, iki bilgisayar kasası, kupon yazıcısı, 3 bahis kuponu, iki flash bellek, 600 avro, 104 dolar, pompalı tüfek, 22 fişek, 5 mermi ele geçirdi.
Etiketler: Hatay Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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