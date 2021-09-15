Sezer, valilik önünde düzenlenen törende, mesai arkadaşları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla tek tek vedalaştı.

Duygulu anların yaşandığı törende konuşan Sezer, tüm Kırıkkale halkını kendi ailesinden saydığını belirtti.

Kendisi için zor bir gün olduğunu dile getiren Sezer, "Sizlerle vedalaşmak benim için oldukça zordu. Farklı yerlerde ve görevlerde bulundum ama Kırıkkale'nin benim için anlamını bugün çok daha iyi idrak etme imkanım oldu. Gözyaşlarımızın aktığını ve yine aynı şekilde boğazımızın zaman zaman düğümlendiğini belirtmek isterim." dedi.

Sezer, törenin ardından Kırıkkale'den ayrıldı.

Törene, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.