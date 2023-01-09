Atatürk'ün, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Türkiye Cumhuriyeti için hedefledikleriyle, Türk-Bulgar dostluğunun temelini oluşturan katkılarına da ışık tutan belgeselin prömiyeri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda saat 17.00'de yapılacak.

Bu belgeselde, Sofya'ya ilk Türk ataşesi olarak atanan Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal'in 1913-1915 dönemindeki daha az bilinen çalışmaları ve hayatına dair bilgiler ilk kez belgesel olarak ayrıntılarıyla ele alınıyor.

Yapımcı gazeteci Nahide Deniz ile yönetmen Ufuk Karakaş tarafından hazırlanan belgesel, Birinci Dünya Harbi arifesinde gelişen tarihi olaylara da ışık tutuyor.

Türk ve Bulgar araştırmacıların ve akademisyenlerin bilgi ve görüşlerine dayandırılan belgeselde, özellikle de Bulgaristan Arşivler Genel Müdürlüğü'nde bulunan arşiv bilgi, belge ve görüntüler yer alıyor.