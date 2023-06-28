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Güncel
AA 28.06.2023 12:02

Muş'ta yurda yerleştirilen depremzedeler, Kurban Bayramı'nı buruk geçiriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Muş'taki yurda yerleştirilen afetzedeler, Kurban Bayramı'nı evlerinden ve akrabalarından uzak geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Muş'ta yurda yerleştirilen depremzedeler, Kurban Bayramı'nı buruk geçiriyor

Malatya'dan gelerek Danişment Gazi erkek öğrenci yurdunda misafir edilen Çetin Uymak, yaklaşık 4 aydır yurtta kaldığını söyledi.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da memleketlerinden uzakta kaldıklarını belirten Uymak, şöyle konuştu:

"Çok üzgünüz. Çünkü akrabalarımız Malatya'da. Bugün Kurban Bayramı ama bir depremzede olarak üzüntülerimiz var. Memleketimizden ayrılmışız. Cenazelerimiz var. Allah bir daha düşman dahi olsa yaşatmasın bu tür afetleri. Çok şükür canımız sağ, şükrediyoruz. Bütün hayatımız altüstü oldu. Allah devletimize zeval vermesin başımızı soktuğumuz bir mekan oldu. Deprem bölgesinden buraya geldiğimiz zaman biz cehennemden cennete düşmüş gibi olduk. Bunu yaşayan bilir."

Depremde ailesinden 30 kişiyi kaybeden Adıyamanlı Nusret Can ise "Ailemiz dağıldı. Herkes bir yerde. Bugün bayram olmasına rağmen buruk geçiyor. İki bayram oldu biz burada ailemizden uzak geçiriyoruz. Burada herkes bize yardımcı oluyor. Birinci depremde evim tamamen yıkıldı. Amcalarım, amcamın çocukları, kayınlarım ve çocukları ile çok sayıda akrabam enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Şu anda ailemle yurtta kalıyoruz. Burada herkes bize hizmet ediyor. Devletimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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