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Güncel
AA 28.05.2024 10:39

Muş'ta Varto Devlet Hastanesi'ne doktor ataması yapıldı

Muş'un Varto ilçesindeki devlet hastanesine son dönemlerde yapılan uzman doktor atamalarıyla vatandaşlara daha kaliteli sağlım hizmeti verilmeye başlandı.

Muş'ta Varto Devlet Hastanesi'ne doktor ataması yapıldı
[Fotograf: AA]

Muş'ta Varto Devlet Hastanesi'ne uzman doktor atamaları yapılmasıyla hizmet kalitesi arttı. Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Abdurrahim Kaplan, 9 uzman hekim ve 10 pratisyen doktorun hastanede görev yaptığını söyledi.

Birçok branşta vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatan Kaplan, devletin sağladığı imkanlarla sağlık hizmetlerinde büyük ilerleme yaşadıklarını vurguladı.

Muş'ta Varto Devlet Hastanesi'ne doktor ataması yapıldı

Amaç vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştımak

Amaçlarının vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Kaplan, "Hastanemize yeni atanan uzman hekimlerimizle daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 2 ay önce hastanemize atanan Genel Cerrahi Uzmanımız Sinan Cem Şahin hocamızın gelmesiyle yaptığımız ameliyatlar sayesinde vatandaşımız artık il dışına veya Muş merkeze gitmek zorunda kalmıyor. Hastalarımıza bu hizmetleri hastanemizde veriyoruz. Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Şahin ise göreve başlamasıyla endoskopi ünitesini yeniden açarak hastaların hizmetine sunduklarını söyledi. Ünitede endoskopi ve biyopsi işlemlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, "Her türlü imkanı sağlayarak hastalarımıza tam teşekküllü hizmet sunuyoruz. Hastalarımız, ilçe dışına sevk edilmeden burada tedavi olabiliyor" dedi. 

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