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Güncel
AA 28.05.2024 10:33

Niğde'de İsrail'in saldırıları protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda protesto edildi.

Niğde'de İsrail'in saldırıları protesto edildi
[Fotograf: AA]

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir derneğin ve vakfın öncülüğünde toplanan grup, Filistin'de devam eden zulmün son bulması için ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan attı.

Katılımcılardan dernek başkanı Ahmet Özkul, soykırımda bulunan İsrail rejiminin dün gece bir caniliğe daha imza attığını söyledi.

Niğde'de İsrail'in saldırıları protesto edildi

İsrail'in Refah'ta Filistinlileri bombalarla yakarak şehit ettiğini vugulayan Özkul, şunları kaydetti:

"Gazze'de tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren İsrail'e karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki o da İsrail'e karşı fiilen harekete geçmektir. 8 ayı aşkın süredir İsrail'e direnen Gazze halkının da Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği İsrail'e karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir. İslam ülkelerinin liderlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir." 

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Filistin Devleti Gazze İsrail Niğde Soykırım
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