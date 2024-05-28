Diyarbakır'ın Fethi'nin yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Diyarbakır'ın Fethi'nin 1385'inci yılı valiliğinin 'Fetih Haftası' etkinlikleri kapsamında yapılan salavatlı ve meşaleli yürüyüşle kutlandı.

Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla başlayan yürüyüşe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Sait Yaz, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Halk İslam ordusunun karargahını kurduğu Dicle Üniversitesi kampüsündeki Fetih Camii'nde 'Fetih Yürüyüşü' nedeniyle bir araya geldi.

Tekbir ve salavatlarla, fetihte şehit olan sahabenin kabrinin bulunduğu İçkale'deki Hazreti Süleyman Camii'ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşte, gençler ellerinde bayrak ve meşalelerle kortejin ardından alana geldikten sonra şehit sahabeler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"Ülkemizin her karış toprağında şehitlerimizin kanı var"

Burada konuşan Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır’ın fethin bugüne kadar şehitler verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün Diyarbakır’ımızın fethinin 1385’nci yılını hep birlikte idrak ediyoruz. Bundan 1385 yıl önce iyaz Bin Ganem komutasında ki İslam ordusu Fetih Cami'sinin olduğu yerde karargahını kuruyor ve Diyarbakır muhasara ediyor. Sonuç itibariyle o gün büyük bir zaferi elde ediyorlar. Dinimiz kardeşlik, hoşgörü ve sevgi dinidir. Buraya ilk girenler şehit oluyorlar. O zaman ki vali Maria gaddar bir vali ve bırakıp kaçıyor ve yerine de kumandanını bırakıyor. Kumadan da sulhen ben burayı teslim edeyim diyor. Vali kaçtıktan sonra kumandan da kaleyi teslim ediyor. Tabi bu arada 27 sahabe şehit olmuş. Buna rağmen , 'bizden bu kadar kişi şehit olmuş bizde bu kadar kişiyi öldüreceğiz.' demiyorlar."

Vali sözlerine şöyle devam etti:

"Tamam demişler ve sulhen burayı alıp fethi gerçekleştiriyorlar. Ulu cami o zaman kilisedir ve camiye çevriliyor. Ezan okunmaya başlanıyor. Diyarbakır’ımız o tarihten bugünümüze 1385 yıldır ezanımızın dinmediği bir şehirdir. Ülkemizin her karış toprağında şehitlerimizin kanları var. İnşallah o günden bugüne ve kıyamete kadar camilerimizde, minarelerimizde ezanlarımız dinmeyecek gönderlerimizde bayraklarımız inmeyecek. O günden bu güne nice şehitler verdik, gazilerimiz oldu ama her zaman vatan topraklarına sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz."