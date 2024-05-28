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Güncel
AA 28.05.2024 10:29

Edirne'de motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Edirne'de motosikletin yaya geçidinde çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edirne'de motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda Yusuf G'nin kullandığı motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nesrin G'ye (70) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Nesrin G. ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

1 kişi hayatını kaybetti

Haber verilmesi üzerine olay yerine Edirne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Nesrin G. kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsünün de tedavisine kaldırıldığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

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