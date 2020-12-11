Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Muş Valiliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı.
Ekiplerce 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 10 Aralık'ta mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 13:58
- 13:54
- 13:43
- 13:47
- 13:34
Sıradaki Haber
Karantina süresi kaç gün? Temaslıların karantina süresi güncellendi...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz