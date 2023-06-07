Muş'ta özel öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi

Valilik önünde açılan sergiye, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sergiyi gezen Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, Özel Eğitim Uygulama Okullarının yıl içinde özel öğrencilerle yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Özel öğrencilerin özel ürünler ürettiğine dikkat çeken Kıvanç, şöyle konuştu:

"Bu sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özel öğrencilerimiz de özel ürünlerini çok iyi bir şekilde sergileyebilmektedirler. Çocuklarımıza özel öğrencilerimiz diyoruz. Onlar da özel ürünler üretebiliyorlar. Bunun farkında olmak lazım. Biz de bu farkındalığı hemşerilerimize sunma çabası içerisindeyiz. Velilerimiz de bu konuda duyarlılar, kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum"