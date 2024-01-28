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Güncel
AA 28.01.2024 13:24

Muş'ta karla kaplı stadı taraftarlar ve kurum personeli temizledi

Muş'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri ile taraftarlar, kentte oynanacak karşılaşma öncesi Muş Şehir Stadyumu'ndaki karı kürek ve brandayla temizledi.

Muş'ta karla kaplı stadı taraftarlar ve kurum personeli temizledi

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 4. Grup'ta bugün oynanacak Muş 1984 Muşspor ile Bitexen Adana 1954 maçı öncesi stadyumda kar temizleme çalışması başlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelince yürütülen çalışmaya destek veren taraftarlar, stattaki karı küreklerle brandalara doldurup alanın dışına taşıdı. Görevliler ve taraftarlar, stadyumu maça hazır hale getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, saha zemininin ve çimlerin zarar görmemesi için insan gücüne ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Stadyumu bugün oynanacak maça hazır hale getirmek için çalıştıklarını belirten Taşdemir, "Muş'ta etkili olan kar yağışı sonrası stadyumu temizlememize rağmen zemin tekrar karla kaplandı. Şu an kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Bu nedenle ağır tonajlı araçlarla zemine zarar vermek istemedik. Taraftarlarımızla ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcadık." diye konuştu.

Taraftarlardan Osman Bozkurt ise arkadaşlarıyla el ele vererek sahadaki temizlik çalışmasına katıldıklarını söyledi.

Kentte karın etkili olduğunu belirten Bozkurt, "Takımımızın çok önemli bir maçı var. Taraftar gurubu olarak, hep beraber sahamızı tertemiz yapıp daha iyi bir zeminde futbol oynanabilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İnşallah müsabakayı kazanırız." dedi.

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