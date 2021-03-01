Kentin farklı noktalardaki Kadın Kültür Merkezi ve Bilgi Evleri'nde açılan kurslara katılan öğrencilere, öğretmenler tarafından ücretsiz eğitim veriliyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye olarak kentin genelinde yürüttükleri alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşları ihya edecek sosyal faaliyetleri de aksatmamaya özen gösterdiklerini söyledi.

"Geniş kapsamlı eğitim programı işleniyor"

Kadın Kültür Merkezi ve Bilgi Evleri'nde sosyal projelerle her alanda vatandaşların beklentilerini karşılamaya devam ettiklerini belirten Asya, "Hizmet veren 5 bilgi ve kültür evlerimizde çok sayıda kurslarımız devam ediyor. Özellikle gönüllü olarak görev yapan öğretmenlerimiz tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimize gerek matematik ve gerekse diğer dersler noktasında katkı sunmakta. Her bir öğrencimiz için geniş kapsamlı eğitim programı işleniyor. Burada ders çalışıp tıp fakültesini kazanan öğrencilerimiz var. Bu bizim için sevindiricidir. Bilgi evlerimizde aynı zamanda kütüphanede hizmet vermektedir." dedi.