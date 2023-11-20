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Güncel
İHA 20.11.2023 13:57

Muş’ta ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Muş’ta ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 9 günlük ara tatilin ardından ilk ders zili bugün çaldı.

Muş’ta ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Muş’ta ilk ve ortaöğretim okullarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci ara tatilinin sona ermesi ile ilk ders zili bugün çaldı. Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulunda düzenlenen program, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 9 günlük ara tatilin ardından ilk ders zilinin çaldığını ifade ederek, “2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili geçen hafta başlamıştı. Bugün de eğitim öğretime tekrar aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben başta ülkemize, ilimize ve bizlere hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah’tan diliyorum. Çocuklarımız bu süreçte dinlendi. Öğrencilerimiz, ara tatilden önceki süreçte görmüş oldukları eksiklikleri de tamamlamak için çaba sarf edecekler, gayret gösterecekler. Anne ve babalar da bunu zaten izlediler ve gördüler. İlimizde 6 bin 959 okulumuzda 118 bin 136 öğrenci ve 6 bin 624 öğretmenle bugün eğitim öğretime başlamış bulunmaktayız. İnanıyorum ki bu yıl yenilenen müfredat çocuklarımızın gelişimine çok büyük katkı sunacaktır” dedi.

Muş’ta 6 bin 624 öğretmenin 694 okulda eğitim verdiği 118 bin 136 öğrenci ders başı yaptı. Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Öner, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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