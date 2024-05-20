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Güncel
İHA 20.05.2024 10:09

Muş'ta 64 yaşındaki kişi şifalı ot toplarken kalp krizi geçirdi

Muş’ta yakınlarıyla birlikte dağda şifalı bitki toplarken fenalaşan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muş'ta 64 yaşındaki kişi şifalı ot toplarken kalp krizi geçirdi
[Fotograf: İHA]

Muş'ta Mehmet Can Bağları'na yakınlarıyla birlikte şifalı bitki toplamaya çıkan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, bir müddet sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark ederek Çağlayan’ın yanına gelen yakınları, ambulans çağırdı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, 3 kilometrelik dağ yokuşunu yaya çıkarak olay yerine ulaştı.

Muş'ta 64 yaşındaki kişi şifalı ot toplarken kalp krizi geçirdi

50 dakika kalp masajı yapıldı

Çağlayan’a bulunduğu yerde yaklaşık 50 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, daha sonra 64 yaşındaki adamı Muş Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muzaffer  Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybetti. 

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AFAD Ambulans Muş
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