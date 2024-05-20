Muş'ta 64 yaşındaki kişi şifalı ot toplarken kalp krizi geçirdi

Muş'ta Mehmet Can Bağları'na yakınlarıyla birlikte şifalı bitki toplamaya çıkan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, bir müddet sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark ederek Çağlayan’ın yanına gelen yakınları, ambulans çağırdı.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, 3 kilometrelik dağ yokuşunu yaya çıkarak olay yerine ulaştı.

50 dakika kalp masajı yapıldı

Çağlayan’a bulunduğu yerde yaklaşık 50 dakika boyunca kalp masajı yapan ekipler, daha sonra 64 yaşındaki adamı Muş Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muzaffer Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybetti.