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Güncel
AA 20.05.2024 09:41

Van'da "21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" başladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"nin 21'incisi, Van Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde başladı.

Van'da "21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" başladı

Şenliğin ilk gününde masal kahramanlarının kostümlerini giyen minik sanatseverler ile palyaço kostümlü oyuncular, kortej yürüyüşü yaptı.

Beşyol Meydanı'ndan başlayıp Van Devlet Tiyatrosunun önünde son bulan yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Yürüyüşün ardından öğrenciler, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Peter Pan" oyununu izledi.

Van'da "21. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" başladı

"Şenliğimize yaklaşık 300 çocuk katıldı"

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, AA muhabirine, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin bu yıl 21'incisini düzenlediklerini söyledi.

Çocukları ve gençleri tiyatroyla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Erkmen, "Şenliğimize yaklaşık 300 çocuk katıldı. Etkinlik süresince 25 bin çocuk ve gence ulaşmayı hedefliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Tiyatro oyunlarımızı izleyebilir, atölyelerimizde vakit geçirebilirler. Çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tiyatro Topluluğu oyuncusu Havin Kaya da şenlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Tiyatroya başlayan bir daha bırakamıyor. Uzun yıllardır oyunculuk yapıyorum. Sahnede olmayı çok seviyorum. Çocuklara ve gençlere tiyatro sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Birçok oyunu sergiliyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Meral Sağ da "Tiyatro oyunlarını çok seviyorum. Çok eğleniyoruz. Güzel bir gün geçirdim. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Birçok etikliğin yapılacağı şenlik, 29 Mayıs'ta sona erecek.

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