Hakkari Çukurca'da meşaleli yürüyüş yapıldı

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar ve sporcular, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Kaymakam Mert Kumcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kapan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çınar Çiftçi'nin de yer aldığı grup, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 10. Yıl Marşı eşliğinde Belediye Meydanı'na geldi.

Kaymakam Kumcu ve katılımcılar, buradan araçlarla seyir terasının bulunduğu noktaya çıkarak, meşalelerle alana yürüdü.

Yürüyüşün ardından sporcular taşıdıkları sancağı Kaymakam Kumcu'ya teslim etti.

Okunan duanın ardından seyir terasının açılışını gerçekleştiren Kumcu, Hakkari Valisi Ali Çelik'in desteğiyle seyir terasını açtıklarını söyledi.

Kumcu, "Burası bir üs bölgesiydi. Bundan 5-6 yıl öncesi buralara çıkmak imkansızdı. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Pençe-Kilit Operasyonu sayesinde biz bugün burada Bayrak Tepe'nin açılışını yapabiliyoruz. Vatana, millete, Hakkari Çukurca'ya hayırlı uğurlu olsun." dedi.