Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.03.2024 14:45

Muş'ta 60. Kütüphane Haftası kutlandı

Muş'ta "60. Kütüphane Haftası" törenle kutlandı.

Muş'ta 60. Kütüphane Haftası kutlandı
[Fotograf: AA]

Muş Halk Kütüphanesi konferans salonundaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, kütüphanelerin bir toplumun aynası olduğunu söyledi.

"Bu konuda sahip olduğunuz kabiliyetler, imkanlar, mekanlar, sizin bilgiye, gelişmeye ve tarihe verdiği önemini gösteriyor." diyen Çakır, şunları kaydetti:

"Kütüphaneler hem o toplumun geçmişteki birikimini muhafaza ediyor hem de aynı zamanda kültürel değerleri muhafaza ediyor. Bu anlamda ülkemizde de kütüphane kültürü son yıllarda çok ciddi anlamda gelişti."

Belediye Başkanı Feyat Asya ise "İlk emri, 'oku' olan bir dinin mensubu olarak okumanın ve kütüphanenin önemini çok iyi biliyoruz ama en az okuyan bir toplum olmanın da üzüntüsünü yaşıyoruz. 60. Kütüphane Haftası'nın ilimize, hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından en çok kitap okuyan öğrencilere hediyeler verildi.

Programa, Muş Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı
16:42
ABD'de yıkılan köprüden nehre düşenlerin 2'sinin daha cesedine ulaşıldı
16:29
İsrail ordusu Batı Şeria'da biri çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldı
16:20
Hava Kuvvetleri'nin tanker uçağı NATO uçağına yakıt ikmali yaptı
16:16
Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolar oldu
16:12
Bakan Işıkhan: 30 büyükşehir belediyesinin SGK'ya borcunun yüzde 75'i CHP'ye ait
Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
FOTO FOKUS
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ