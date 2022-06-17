Muş'ta 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karnesini alan 107 bin 321 öğrenci ve 6 bin 210 öğretmen yaz tatiline çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine; Vali Yardımcısı Hasan Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile aileler katıldı.

Çocukların karne heyecanına ortak olan Vali Yardımcısı Taş, öğrencilere karnelerini teslim ederek, iyi tatil temennisinde bulundu.

Programı nedeniyle karne törenine katılamayan Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün öğrencilere selamını ileten Vali Yardımcısı Taş, karne töreninin bir yerde son ve bir yerde de yeni başlangıç olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yarının doktoru, valisi, kaymakamı, öğretmeni olacağını işaret eden Taş, “Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Bu ülke sizlerin omzunda yükselecek. Buna inancımız tamdır. İnşallah hepiniz güzel bir not almışsınızdır. Tabi kötü not alan kardeşlerimiz kesinlikle üzülmesin. Dediğim gibi yeni bir başlangıç olacak. İnşallah bundan sonra daha iyi bir düzeye geleceksiniz. Şimdiden güzel bir yaz tatili geçirmenizi diliyorum” dedi.