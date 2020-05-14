Haber Giriş: Kaynak: AA
Muş Ovası'nın yeşermesiyle besicilerin yüzü güldü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin en büyük ovalarından biri olan Muş Ovası'nın yeşermesiyle besiciler, hayvanlarını otlamaya çıkardı.
Çetin kışın ardından havaların ısınmasıyla hayvanlarını ovaya ve meraya çıkaran besicilerin yüzü güldü. Çok sayıda bitki türünün bulunduğu ovada koyun ve kuzuların otlaması renkli görüntüler oluşturdu.
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