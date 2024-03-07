Muş martta karla kaplandı

İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları sonucu 94 köy yolunun kapandığını belirtti.



Yentür, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çaba gösterdiğini söyledi. Malazgirt ilçesinde Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için Malazgirt-Ahlat, Malazgirt- Patnos ve Malazgirt-Bulanık kara yollarında temizleme çalışması yaptı. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kent genelinde kar nedeniyle kapanan 20 köy yolun açılması için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.