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Güncel
AA 07.03.2024 10:53

Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve karides umuduyla denize açıldı

Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan sis nedeniyle avlanamayan balıkçılar, istavrit ve karides umuduyla Marmara Denizi'ne açıldı.

Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve karides umuduyla denize açıldı

Tekne ve ağlarının bakımlarını tamamlayan balıkçılar, açıldıkları Marmara'da ağ atıp nasiplerini arayacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini söyledi.

Yeniden balık avcılığının başladığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Sis nedeniyle balıkçı arkadaşlarımız mecburen demirledi. Sis görüş mesafesini çok düşürdüğü için kimse kendisini tehlikeye atmadı, ağ ve tekne bakımı yaptı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından avcılık faaliyetleri yeniden başladı" dedi.

Balıkçı Önder Dedeler de 15 Nisan'a kadar avlanmaya devam edeceklerini belirtti.

Son haftalarda avcılığın durgun geçtiğini dile getiren Dedeler, "Sis nedeniyle bir haftaya yakın limanda kaldık. Yeniden nasibimizi aramaya başlayacağız. İnşallah balık olursa bizim de yüzümüz güler vatandaş da bol balık yer. Umutla denizde balık peşinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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