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Güncel
AA 04.01.2024 22:04

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni açılan bilgi evini ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Saray Mahallesi'nde yeni açılan bilgi evini ziyaret etti, kursa katılan kadınlarla görüştü.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni açılan bilgi evini ziyaret etti

Bilgi evinde incelemelerde bulunan Asya, belediye bünyesindeki bilgi evlerinin kursiyerlere hizmet ettiğini söyledi.

Saray Mahallesi'nde yapılan gençlik merkezinin hizmete başladığını hatırlatan Asya, "Burada bir kompleks hizmeti vermekteyiz. Mahallemizde buna ciddi manada bir ihtiyaç duyuluyordu. Kursiyerlerimizin yüzündeki tebessümü görünce biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Usta öğretici Sevim Daşdemir ise belediye bünyesinde kadınlara yönelik açılan kursa katılan kadınların aldıkları eğitimle meslek öğreneceklerini belirtti.

Kursta kadınlara harik (yöresel ayakkabı) yapımını öğrettiklerini ifade eden Daşdemir, "Ayrıca çanta, terlik ve çeşitli ürünlerle kursu ilerletmekteyiz. Kursta 12 öğrenci eğitim görmekte. Hafta içi her gün kursumuzda eğitim veriliyor. Bu modülümüz 2 ay sürecek." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden İlayda Meriç ise "Burada kursa katılıyoruz ve çok memnunuz. Boş zamanlarımızı burada değerlendiriyoruz, meslek öğreniyoruz." diye konuştu.

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