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Güncel
İHA 04.01.2024 21:26

Gümüşhane’de 2023 yılında 43 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Gümüşhane’de 2023 yılı içerisinde 43 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Gümüşhane’de 2023 yılında 43 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından 2023 yılında Gümüşhane’de gerçekleştirilen ihracat rakamları açıklandı. DKİB tarafından açıklanan verilere göre, Gümüşhane’de 2022 yılında 60 milyon 684 bin 124 dolar olan ihracat rakamları 2023 yılı içerisinde gerileyerek 43 milyon 306 bin 317 dolar oldu.

Kentte ihracatı gerçekleştirilen ürünler arasında birinci sırada 42 milyon 978 bin 757 dolarlık rakamla maden ve metal ürünleri yer alırken, ikinci sırada 240 bin 816 dolarlık ihracatla ağaç mamulleri ve orman ürünleri yer aldı.

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