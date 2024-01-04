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Güncel
İHA 04.01.2024 21:17

Manisa’da suça ve suçluya geçit yok

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından “torbacı` olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa’da suça ve suçluya geçit yok

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart ve Adala mahallelerinde torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Y.A. (18), Ö.Ü. (21) ve M.A.’nın (24) yapılan üst aramasında 2 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Cezaevine gönderildi

Öte yandan Salihli’de çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurma ve kullanmak suçundan aranan şüpheliyi Hacıhıdır Mahallesi’nde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 yıl 18 ay hapis cezası bulunan O.K. (27), Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. 

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