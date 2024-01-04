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Güncel
İHA 04.01.2024 20:08

Burdur’da jandarma ekiplerinin asayiş uygulamalarında yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin asayiş uygulamalarında yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur’da jandarma ekiplerinin asayiş uygulamalarında yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 58 asayiş olayında 24 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca; 18 Aralık günü Bucak ilçesi Karapınar Köyünde meydana gelen tasarlayarak “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” olayının firarisi H.A.Ö. isimli şahıs, 1 Ocak 2024 günü Antalya’nın Serik ilçesinde yakalandı.

30 Aralık günü “Tedbir Kararının İhlali” suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. İl genelinde yapılan 21 bin 248 şahıs sorgulamasında 40 aranan şahıs, 12 bin 358 araç sorgulamasından 3 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

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