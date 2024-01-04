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Güncel
AA 04.01.2024 19:36

Erzincan'da jandarmanın aralık ayındaki denetimlerinde 130 şüpheli yakalandı

Erzincan'da jandarma ekiplerince aralık ayında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı.

Erzincan'da jandarmanın aralık ayındaki denetimlerinde 130 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında aralık ayında gerçekleşen toplam 157 olayın 155'i aydınlatıldı.

Denetim ve uygulamalarda, 346 bin 319 kişi ile 15 bin 114 araç sorgulandı, 130 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca kayıp olarak aranan 6 kişi de ekiplerce yapılan çalışmada bulundu.

Trafik uygulamalarında ise kuralları ihlal edenlere toplam 299 bin 203 TL cezai işlem uygulandı, alkollü araç kullanan 6 sürücünün sürücü belgesi geri alındı ve 42 araç trafikten menedildi.

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan 9 yabancı uyruklu sınır dışı edildi, 7 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında da 544 sosyal medya hesabını inceleyen ekipler, suç tespit edilen 16 hesap/şahıs hakkında işlem yaparak, 7 müstehcen içerikli ve 227 yasa dışı bahis içerikli paylaşımların olduğu 234 internet sitesine erişimi engelledi.

Uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda ise 22 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

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