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Güncel
AA 04.01.2024 18:58

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Tokat'ın Pazar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma sonrasında polis ekipleri, Pazar ilçesine bağlı Ovacık köyünde bir villaya dron destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda, 852,81 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis ekipleri, uyuşturucuyu piyasaya süreceği anlaşılan C.K, A.A, E.Ç. ile G.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan E.Ç'nin kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

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