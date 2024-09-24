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Güncel
AA 24.09.2024 11:25

Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Taner Şar'ın kullandığı motosiklet, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde karşı yönden gelen İsmail Ç'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Şar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada hafif yaralanan İsmail Ç. ve araçtaki Mustafa K, ambulansla hastaneye kaldırıldı, cenaze ise hastane morguna götürüldü.

Öte yandan, şarampole devrilen otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı. Kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Güçlükle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi, ormanlık alan zarar gördü.

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