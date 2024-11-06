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Güncel
AA 06.11.2024 18:04

Muğla'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Muğla'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın mobil eğitim tırı, trafik konusundaki farkındalığın arttırılması amacıyla Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Burada görevli polis ekiplerince kurulan parkurda öğrencilere akülü ve pedallı arabalarla uygulamalı eğitim verildi. Gruplar halinde eğitim tırına da alınan öğrencilere, trafik simülasyonu izletilip broşür dağıtıldı.

Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen eğitim programına katılarak, çalışmaları inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından da "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında da öğrencilere eğitim verilecek.

Mobil Trafik Eğitim tırı, 9 Kasım'a kadar Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de öğrencilerle buluşacak.

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