MHP tarafından Siirt'te "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, Siirt, Batman ve Şırnak'tan parti teşkilatlarının katıldığı toplantıda konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, burada sergiledikleri iradenin hudutları aşan bir irade, ortaya çıkan ruhun da birlik ve beraberlik ruhu olduğunu söyledi.

"Coğrafyamızın etrafı sadece sözde değil, fiiliyatta da ateş çemberine dönmüşken, fitne, sınır tanımayan bir tehdit haline gelmişken, o tehdit artık kapıyı zorlamaya başlamışken ve insanlık eşi görülmemiş bir buhranı iliklerine kadar yaşarken, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan da işte bu irade ve işte bu ruhtur. Görülen ve tecrübe edilen odur ki ihtiyacımız olan tek şey Türk İslam medeniyetinin ihyasını gerçekleştirmektir." diyen Osmanağaoğlu, MHP'nin ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mücadele alanının tüm bu gerçeklerin etrafında belirlendiğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 22 Ekim'de TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına değinen Osmanağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son günlerde, teraziye çıksalar havanın daha ağır basacağı karakterleriyle fitne yaymaya çalışan bedhahlar, mal bulmuş mağribi gibi MHP'ye saldırma ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediklerini başka yerlere çekme hatasında bulunmuşlardır. Kıt akıllarıyla olmayan süreçler icat etmişler, hatta garantör devlet arayışına girmişler. Kurdukları hayali masalarda pazarlıklar başlatmışlar. Cumhur İttifakı'nda parçalanma hülyalarıyla geçici tatminler yaşamışlardır. Bilmiyorlar ki MHP'nin olduğu yerde ihanet olmaz, sadakat olur, Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde kaybeden Türkiye olmaz kazanan Türk dünyası olur. Bilmiyorlar ki bizim olduğumuz masada hain olmaz, bizim bulunduğumuz çatıda hainlik barınamaz. Şükürler olsun ki kısa sürede çalmaya çalıştıkları kara yüzlerine bulaşmış, attıkları çamur kendi üstlerine sıçramış, terör örgütü üyeleriyle görüşenler ifşa olmuş, terör örgütünün sözde yöneticilerinden talimat alanlarla bırakın aynı masada oturmayı omuz omuza verenler kendilerini ele vermiştir."

Türk milletinin birliğinin sadece Türk dünyasını değil, İslam dünyasını da ilgilendirdiğini belirten Osmanağaoğlu, Türk devletinin dirliğinin sadece Türk-İslam dünyasının değil tüm insanlığın nizamı ve huzuru olduğunu söyledi.

Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

"Tarihin yüklediği sorumluluklar, reddedilemeyecek sorumluluklardır. Dünya ciddi bir sınav verirken fitnecilere feda edilecek ne yurdumuz ne devletimiz ne de bir tek insanımız vardır. Teröristle ve terörizmle mücadele arasındaki farkı idrak edemeyenler bu mücadeledeki saflığı, berraklığı ve kararlılığı anlayamayacaktır. Türk milletinin birliği, Türk devletinin dirliği için elini değil gövdesini ortaya koymaya hazır olan ülküdaşlarımı anlamak istemeyeceklerdir. Hayatının her aşamasında Türklüğü haykıran, ömrünün her döneminde Türk milletine olan sadakatini gösteren, siyasetinin her merhalesinde, 'Önce ülkem ve milletim' diyerek oyun üzerine oyun bozan ve oyun kuran liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi anlamamakta ısrar edeceklerdir. Anlamak, görmek ve duymak istemeyenlere inat bir kez daha açık bir şekilde ifade ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde ihanet barınamaz. Devlet Bahçeli'nin olduğu yerde Tük milletinin ülküleri yeşerir. MHP'nin olduğu yerde yanlış olmaz, oyun olmaz. MHP'nin olduğu yerde yetimlerin yürek yaraları sarılır, mazlumların hakkı savunulur, milletin onuru yüceltilir. Bunun aksini iddia eden milli doğuş ve doğruluş yolunun dikenleridir. Bu gerçekleri inkar edenler yalan, riya ve istismardan başka sermayesi kalmayanlardır."

Toplantıya, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Ali Uçak ve Hüsnü Doğan, MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, MHP Şırnak İl Başkanı Koçero Saluci ve partililer katıldı.