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Güncel
AA 06.11.2024 17:20

Denizli'de nükleer teknikler kullanılarak geliştirilen leblebilik 3 nohut çeşidi tanıtıldı

Denizli Ticaret Borsası, Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi kapsamında geliştirilen 3 yeni nohut çeşidinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Denizli'de nükleer teknikler kullanılarak geliştirilen leblebilik 3 nohut çeşidi tanıtıldı

Odanın toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Denizli Ticaret Odası Başkanı İbrahim Tefenlili, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile 2016 yılında Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi'ne başlanıldığını anımsattı.

Leblebi imalatçısı üyeleri ve nohut yetiştiricisi çiftçilerle yaptıkları değerlendirme sonucunda yerli nohutların veriminin son yıllarda düştüğünü, leblebi sektörünün ham madde için yurt dışına yöneldiğini tespit ettiklerini anlatan Tefenlili, "Bölgemizin iklimin koşullarına adaptasyonu yüksek, makinalı hasada uygun, yüksek verimli, leblebi sanayinin ihtiyacı olan, iri taneli, kabuğu kolay soyulabilen, işlem görmeye dayanıklı, leblebilik nohut çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla başlayan çalışmalarımızda sona geldik" dedi.

Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan Denizli'nin artık leblebinin ham maddesi olan nohutun da üretim merkezi olacağını dile getiren Tefenlili, Uşak Ulubey, Burdur Yeşilova ve Denizli'nin Tavas ilçesinde 9 yıldır deneme üretimlerinin yapıldığını ve geliştirilen "Borsa-20", "Tavas 150 GY" ve "Yeşilova 250 GY" türlerinin tescillenmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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