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Güncel
İHA 06.11.2024 17:50

Aksaray’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Aksaray-Konya karayolu Bozcamahmut köyü yakınlarında yaşandı.

Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Ö.T. yönetimindeki tır ile Bozcamahmut köyü kavşağından çıkan Y.M.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada her 2 sürücüde yaralanırken yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa taşınan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Aksaray Trafik Kazası 112 Acil Çağrı Merkezi
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