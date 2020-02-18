Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da kanalizasyon çukuruna düşen işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı inşaatında çalışan Kasım Dayan (19), kanalizasyon çukuruna düştü.
Kuyudaki arkadaşlarını çıkaramayan diğer işçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merdivenle kuyuya inen ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları yaralı Dayan'ı halatla kuyudan çıkardı. Dayan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Muğla Seydikemer ilçesiSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 19:07
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da otomobil çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz