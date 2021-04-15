Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Traktörle tarlasını sürmeye giden Arzu O.'dan haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Akşam traktör, Ortaca-Sarıgerme yolu Yeşilyurt Kavşağı'nda kanalda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönmüş traktör vinçle kaldırıldığında Arzu O.'nun cesedine ulaşıldı.
Arzu O.'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: İtfaiye Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Kazası
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