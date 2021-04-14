Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne’de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Dörtyol Kavşağı'nda Ş.Ç. idaresindeki otomobil, köprü ayağına çarptı.
Kazada, sürücü S.Ç. ile beraberindeki T.A. ve I.O. araca sıkıştı.
Keşan Belediyesi itfaiye görevlilerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan S.Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Trafik Kazası
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