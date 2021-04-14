Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 23:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de freni patlayan kamyon devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde motor yağı yüklü kamyon, freni patlaması sonucu devrildi. Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, Kemalpaşa-Torbalı yolu Karabel Geçidi'nde meydana geldi. Bülent Ö. idaresindeki kamyonun seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, savrularak devrildi.
Kamyon içerisinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Öte yandan, kaza sonrası dökülen motor yağı nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, sürücünün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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