Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yayladağı-Altınözü kara yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil Sofular Mahallesi yol ayrımı yakınlarında yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Araçta sıkışan sürücü ile 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkartıldı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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