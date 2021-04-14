Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te kontrolünü kaybederek devrilen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Ankara istikametinden Karabük'e gelen R.D. idaresindeki kamyonet, Kayı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki M.D, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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