Polis ekipleri, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünden ihale alan bir şirketin, ihale bölgesi dışında da işlem yaparak devleti zarara uğrattığı, bazı orman çalışanlarının da rüşvet aldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Diğer zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.