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Güncel
AA 14.05.2024 23:23

Muğla'da Hemşireler Haftası kutlandı

Muğla'da Hemşirelik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Muğla'da Hemşireler Haftası kutlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Öğrenci Hemşirelik Topluluğu işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda kutlama programı yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Öğrenci Hemşirelik Topluluğu Başkanı Ayça Demirel, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palancıoğlu, MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Media Subaşı Baybuğa, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ile MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Gider konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra Müzik Topluluğu dinletisi sunuldu.

Programda doktorasını bitiren öğretim elemanlarına plaket verildi.

Tören sonrasında, Sağlık, İyilik, Mutluluk Topluluğu'nun hareketli dans gösterisi sergilendi.

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