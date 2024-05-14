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Güncel
İHA 14.05.2024 23:15

Bartın'da kaçak sigara operasyonu

Bartın'da kaçakçılık ekipleri bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin adet kaçak sarma sigara ele geçirdi.

Bartın'da kaçak sigara operasyonu

Bartın'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüpheli bir şahsın araç ve ikametinde arama yaptı.

Ekipler aramalarda 10 bin adet içime ve satışa hazır sarılmış vaziyette sigara, 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirirken, bir şahsı gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcısının talimatı çerçevesinde şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçuna muhalefetten adlî tahkikat başlatıldı. 

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