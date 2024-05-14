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Güncel
AA 14.05.2024 22:54

Burdur'da hasara neden olan yangınlar söndürüldü

Burdur'da müstakil evde ve otomotiv yedek parça deposunda çıkan ve hasara neden olan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur'da hasara neden olan yangınlar söndürüldü

Yassıgüme köyünde Gülümser Türken'e ait ahırda, elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede samanlığa ve eve sıçradı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Burdur'da hasara neden olan yangınlar söndürüldü

Ayrıca Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir otomotiv yedek parça deposunda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği depodaki yangın müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangınlar nedeniyle müstakil evde, samanlıkta, ahırda ve depoda hasar oluştu.

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