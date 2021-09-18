Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bilal Kara idaresindeki 48 HK 615 plakalı otomobil, Kargı Mahallesi Zeybekler Sokak Kanalbaşı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kara'nın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:36
- 17:19
- 17:20
- 17:21
- 17:05
Sıradaki Haber
Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz