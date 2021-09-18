Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 164,5 gram sentetik uyuşturucu ve 1,23 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerden M.A'ya, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, H.Y.A, M.Ü. ve M.M'ye ise, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu Narkotik
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