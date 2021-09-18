Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Cırbıklar Mahallesi'deki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve İlçe Orman Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Etiketler: Mersin Orman Yangını Yangın
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