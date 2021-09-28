Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da can salındaki 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, illegal yollardan can salıyla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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